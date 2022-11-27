سجلت كبسولة «أوريون» التابعة لوكالة الفضاء الأمريكية (ناسا)، رقماً قياسياً جديداً من حيث المسافة التي قطعتها من الأرض، بعد نحو 10 أيام من إطلاقها، في إنجاز جديد للوكالة؛ وذلك في في إطار برنامج ارتيمس ١.

وقالت ناسا في تغريدة على “تويتر” :”أوريون تبعد عن الأرض بأكثر من 249 ألف ميل (أكثر من 400 ألف كيلومتر)”، لافتة إلى أن هذه هي أطول مسافة قطعتها مركبة فضائية مخصصة لركاب من البشر، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.

ويُشار إلى أنه تم تسجيل الرقم القياسي السابق منذ أكثر من 50 عاماً، من قبل مهمة «أبولو 13»، والتي قطعت مسافة 248 ألفاً و655 ميلاً.

يُذكر أنه لا يوجد بشر على متن كبسولة «أوريون»، حيث إنه ليس من المقرر أن ينضم رواد الفضاء حتى بدء مهمة «أرتيمس 2» في عام 2024،