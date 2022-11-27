أكد ليونيل ميسي، قائد المنتخب الأرجنتيني، إن الفريق خفف الضغط الواقع عليه بعد الهزيمة في المباراة الافتتاحية للمجموعة الثالثة بنهائيات كأس العالم أمام الأخضر، عندما تغلب على المكسيك، يوم السبت.

وصرح ميسي “إنه حمل ثقيل ألقيناه من على أكتافنا. نشعر براحة البال بعد أن عادت الأمور بين أيدينا من جديد”، مضيفًا: “أعتقد أن الشوط الأول كان صعبا بسبب الموقف الذي كنا فيه وحاجتنا للفوز. لم نتمكن من إيجاد مساحة. لم نكن ننقل الكرة من جانب إلى آخر”.

وتابع ميسي: “لكن في الشوط الثاني بدأنا في فعل ما حضرنا لأجله. بدأنا في إيجاد مساحات بين الخطوط ثم غيّر الهدف من مجريات المباراة”، مستطردًا: “كنا بحاجة إلى الفوز ولكن كان لا بد من لعب المباراة بهذه الطريقة. كان علينا الفوز ليشعر الجميع براحة البال ولكي نكون قادرين على التعامل مع مباراة بولندا بطريقة مختلفة”.

ومن جانبه، أكد ليونيل سكالوني، مدرب الأرجنتين، أن فريقه تعرض لضغط هائل قبل المباراة وأن الشعور السائد بعد الفوز كان مصدر ارتياح.