أقدم أب منزوع من قلبه الرحمة على محاولة قتل طفله حيث أنه وضع مادة الجير له في وجبة اللبن؛ لاعتزامه طلاق والدته، لمركز شرطة طهطا في محافظة سوهاج.

وتفصيلاً، تلقى مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طهطا، يفيد بورود إشارة من مستشفى طهطا العام، مفادها وصول الطفل، يُعاني من حالة إعياء وقئ، إدعاء تسمم غذائي.

وأشارت والدته إلى أنها أثناء قيامها بإعداد وجبة لبن لنجلها بالمنزل لاحظت تغيير لون اللبن واتهمت زوجها، بالتسبب في ذلك.

وعلى الفور تم ضبطه وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة بوضع مادة الجير في اللبن للتخلص من نجله لاعتزامه طلاق والدته، وما زالت النيابة تتولى التحقيقات.