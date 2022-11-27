كشفت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn)، عن توفر وظائف شاغرة (رجال / نساء) بمدينة الرياض.

وأوضحت الهيئة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مدير الأداء والتميز التشغيلي، فضلا عن صحفي.

وأشارت إلى أن التقديم مُتاح الآن وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب، فيما لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة):

1- مدير الأداء والتميز التشغيلي: هنا

2- صحفي: هنا