قامت النجمة السورية أصالة نصري بمفاجأة الحاضرين في حفلها خلال موسم الرياض؛ بتقديم شكر خاص لطبيبها النفسي مصطفى النحاس الذي أصر على مرافقتها من القاهرة إلَّى الرياض للحصول على الدعم النفسي.

وأفادت أصالة خلال الحفل بأن النحاس هُو الذي ابتكر فكرة المرايا التي استخدمها على خشبة المسرح خلال حفلته بأشكال مختلفة وعروض مبهرة.

وقالت:” عَنّْ فكرة طبيبي النفسي”، الحاضر اليوم شكرا جزيلا مصطفى النحاس جاء من مصر ليحضر هذه الليلة لأنها هي الليلة التي شارك فيها أيضا”، مُشيرة إلى أنه ساعدها.

وأضافت: “دائما أنا محتاجتك كصديق، بس مو كدکتور، بطلت أنا على فكرة روح، بس زيارة، شوف ابنه اقعد معه، شكرًا جزيلاً على حضورك”.

ويُشار إلى أن أول الحاضرين في حفلة أصالة كان أولادها وزوجها الشاعر العراقي فائق حسن وشقيقها أنس نصري الذين خطفوا الأنظار بحضورهم إلى مسرح محمد عبده مرتدين الزي السعودي.

يُذكر أن أصالة بدأت حفلتها الضخمة بأغنية “سامحتك“، وقدمت خلالها 5 فقرات غنائية بلوحات فنية اعتمدت على لوحات راقصة وأزياء مختلفة ارتدتها الفنانة في كل فقرة.