كشف شركة أرامكو السعودية لزيوت الأساس- لوبريف، أحد أكبر منتجي زيوت الأساس في العالم والمنتج الرائد لزيوت الأساس في المملكة، عن نيتها اليوم في المُضيّ بإجراء طرح عام أولي وإدراج أسهمها العادية في السوق الرئيسية لتداول السعودية.

ويُشار إلى أن هيئة السوق المالية قد وافقت في 24 نوفمبر 2022م على طلب شركة “لوبريف” لطرح 50.045.000 سهم، تُمثل 29.6562963% من رأس مال الشركة، من خلال بيع الأسهم الحالية المملوكة من قِبَل شركة جدوى للاستثمار الصناعي، وسيتم الإعلان عن السعر النهائي لأسهم الطرح بعد انتهاء فترة بناء سجل الأوامر.

وبعد اكتمال عملية الطرح، ستظل شركة الزيت العربية السعودية مالكةً لـ70% من الأسهم؛ حيث إنها لن تبيع أي أسهم في الطرح، وسيتم إدراج الأسهم في السوق الرئيسية لتداول بعد استكمال الطرح والانتهاء من إجراءات الطرح النظامية لدى الهيئة وتداول السعودية.