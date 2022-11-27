قامت لجنة حصر الأضرار، المكونة من عدة جهات حكومية، بمباشرة حصر أضرار المواطنين والمقيميين المتأثرين من السيول التي ضربت محافظة جدة نهاية الأسبوع المنصرم.

وأفاد عدد من المتضررين من سيول جدة، بأن لجنة حصر الأضرار تواجدت وسطهم في حي الأجاويد على مدى يومين، وأنهت إجراءات حصر الأضرار بعد تقديمهم المستندات المطلوبة.

يُذكر أن أمانة محافظة جدة قد أكدت في وقت سابق، أنه سيتم تعويض المتضررين من الأمطار والسيول التي شهدتها المحافظة الخميس الماضي، بنفس آلية التعويض عام 2009، حيث أنها دعت المتضررين للتقدم لمركز الأزمات والكوارث الممثل في جميع الجهات الحكومية لحصر الأضرار والتلفيات واتخاذ الإجراءات النظامية لصرف التعويض.