طالبت الهيئة العامة للغذاء والدواء، بالتأكد من شراء منتجات التجميل من مصادر بيع موثوقة؛ للحصول على استخدام آمن وتجنب الأعراض الجانبية.

وقالت الهيئة، أن العرض الجانبي هو تأثير غير مرغوب فيه أو غير مقصود، قد يحدث بسبب عامل أو عوامل عديدة عند استخدام المنتج التجميلي.

وذكرت أن الأعراض الأكثر شيوعًا لمنتجات التجميل هي: “حروق الجلد، وتساقط الشعر، والحكة، والاحمرار، وضيق التنفس”؛ مُحذرة من المستحضرات المجهولة.

وأشارت إلى أت لتفادي حدوث الأعراض الجانبية، يجب “تخزين المنتجات في مكان مناسب حسب تعليمات الشركة الصانعة، وعدم خلط المنتجـات مـع بعضها أو إضافة أي مواد كيميائية إليها، وعدم مشاركة المنتجـات مع الآخرين لتفادي انتقال العدوى، والتحقـق مـن صلاحيـة المنتجـات قبل استخدامها، واستخدام المنتجات حسب تعليمات الشركة الصانعة”.

ودعت الهيئة لتفادي الأعراض إلى “تجنب استخدام المنتجات مجهولة المصدر، وشـراء المنتجـات مـن مصـادر بيـع موثوقة”؛ لافتة إلى أنه يمكن تقديم البلاغات بالتواصل مع المركز الوطني للتيقظ عبر البريد الإلكتروني: “[email protected]”، أو الرقم الموحد (19999).