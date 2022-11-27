أفاد الناقد الرياضي سعود الصرامي، بأن لاعب بولندا روبرت ليفاندوفسكي حقق كل المنجزات مع أندية كبيرة، ورغم ذلك عندما سجل الهدف في مرمى الأخضر بكى لادراكه صعوبة وقوة المنتخب الوطني.

وقال الصرامي خلال لقائه على برنامج “صباح السعودية ” المُذاع على القناة السعودية:” واحد من أفضل لاعبين كرة القدم، ومهاجمين كرة القدم اليوم مجرد ما سجل هدف واحد بدون مجهود، ظل يبكي من الفرحة؛ بسبب قوة الأخضر وتمكنه وصعوبة المنافسة .”

يُذكر أن فرصة التأهل أمام الأخضر لا زالت موجودة في لقاء المكسيك القادم، يوم 30 نوفمبر الجاري في الجولة الثالثة بدور المجموعات بكأس العالم 2022.