تمكن منتخب كوستاريكا من تحقيق فوز ثمين أمام منافسه الياباني، بهدف نظيف ضمن مواجهات المجموعة الخامسة، في بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022.

وانطلق الشوط الأول من المباراة بفترة جس نبض من الفريقين ومحاولة كل فريق اكتشاف منافسه وضغط منتخب اليابان على منتخب كوستاريكا بأكثر من لاعب في مناطقه.

وشهدت الدقيقة 81 من عمر المباراة في إحدى الهجمات المرتدة هدف لمنتخب كوستاريكا على عكس سير مجريات المباراة من اللاعب كيشير فولر، فيما شهدت الدقائق التالية هجوم قوي من الكمبيوتر الياباني بحثا عن تسجيل هدف المباراة الأول.