ذكر إيميليانو مارتينيز، حارس مرمى الأرجنتين، تفاصيل ما مر به بعد هزيمة فريقه المفاجئة بهدفين مقابل هدف أمام السعودية في المباراة الافتتاحية بالمجموعة الثالثة في كأس العالم 2022، يوم الثلاثاء الماضي.

وأوضح مارتينيز إنه عانى كثيرا واضطر للتحدث مع طبيب نفسي بعد الهزيمة بهدفي صالح الشهري وسالم الدوسري، مضيفًا: “لقد عانيت كثيرا هذه الأيام. تحدثت مع طبيب نفسي لأنهم (السعودية) سددوا على المرمى مرتين بهدفين”.

وتابع حارس مرمى أستون فيلا الإنجليزي البالغ من العمر 30 عامًا “لدي 45 مليون أرجنتيني خلفي ويجب أن أعطي المزيد”.