أزالت لجنة مراقبة عقارات الدولة وإزالة التعديات بمحافظة المزاحمية عدداً من التعديات حيث تم إزالة مخطط بالمحافظة منشأ على أرض حكومية من قبل أحد المواطنين بمساحة تبلغ 324 ألف متر مربع.

وأكدت اللجنة أن عمليات الإزالة شملت أيضا سور مسلح مستحدث من قبل مواطن بمساحة 1835 متر مربع، بجانب إزالة سور بمركز المشاعلة يغلق شارع بطول 15 متر، وإزالة شبوك ومخيمات وعقوم على طريق المزاحمية – شايب بطول 2 كم.

وأكدت أن عمليات إزالة التعديات تأتي بتوجيهات ومتابعة من صاحب السمو الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبدالعزيز وتشديدهما على ضبط مثل هذه المخالفات والتعديات وتطبيق التعليمات وعدم التهاون مع أي تعد ومضاعفة الجهود وتكثيف الجولات الرقابية.