ألقت السلطات الأمنية المختصة القبض على 3 أشخاص، بتهمة ممارسة الشذوذ الجنسي في غرفة تغيير الملابس بأحد مراكز الشباب بمنطقة شبرا.

وسمع أفراد دورية أمنية أثناء مرورها صدفة، وجود مشاجرة ومشادة كلامية بين 3 شباب، وبيّن التحقيق مع المتهمين الثلاثة أن سبب الخلاف هو قيام اثنين بابتزاز شخص ثالث وسرقة متعلقاته.

وبتطوير مناقشتهم اتضح قيام أحد المتهمين بممارسة الشذوذ داخل غرفة تغيير الملابس بأحد مراكز الشباب. واتفاقه مع متهم آخر على الحضور وتصوير أحدهم “الشاذ” عاريا لابتزازه والحصول منه على مبالغ مالية.