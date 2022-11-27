قال شيردان شاكيري، لاعب منتخب سويسرا، إن فريقه لا يفكر حاليا إلا في المباراة التي سيخضوها غدا أمام منتخب البرازيل، ضمن منافسات كأس العالم قطر 2022.

وأكد، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم، أن مباراة البرازيل مهمة وفاصلة والفوز بها سيكون دفعة للأمام، مشيرا إلى أنه يتابع نتائج المباريات في مجموعتهم.

وأضاف أنهم يهتمون أيضا بدراسة الخصم، متمنيا أن يخروجوا من اللقاء بنتائج إيجابية، وبعدها سينظرون فيما سيفعلوه للصعود.