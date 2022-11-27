صرح مدرب منتخب المكسيك، خيراردو مارتينو، بأنه يتوقع مواجهة قوية ضد السعودية في المباراة القادمة في مونديال قطر.

وقال مارتينو عقب خسارة فريقه أمام الأرجنتين: “طالما لا تزال لدينا فرصة، علينا أن نحاول استغلالها”.

وأضاف: “السعودية بحاجة إلى الفوز بهذه المباراة، ونحن كذلك، هي بحاجة إلى تسجيل الأهداف ونحن أيضا، في الحياة وفي كرة القدم، يجب أن نتعود على استعادة التوازن واستغلال الفرص. فريقي لا تزال لديه فرص للتأهل، حتى لو كان ذلك صعبا”.

وأوضح: “لقد ارتكبنا خطأ صغيرا جدا، وسجل ليونيل ميسي، بعد ذلك تلقينا هدفا ثانيا قاسيا، ميسي يحتاج فقط خمس دقائق ليؤذيك، حتى 30 ثانية، حظي ميسي بمساحة عندما هز الشباك، لأننا ارتكبنا خطأ، لا أعتقد أنه حصل على مساحات كبيرة أثناء المباراة”.