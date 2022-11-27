ظهرت فريدة مرادخاني، ابنة شقيقة الزعيم الإيراني الأعلى علي خامنئي في مقطع فيديو دعت من خلاله الحكومات الأجنبية لقطع كل علاقاتها بطهران بسبب قمعها العنيف ضد المحتجين.

وقالت مرادخاني في الفيديو: “أيتها الشعوب الحرة، ساندونا وأبلغوا حكوماتكم بأن تتوقف عن دعم هذا النظام الدموي قاتل الأطفال.. هذا النظام ليس وفياً لأي من مبادئه الدينية، ولا يعرف أي قواعد سوى القوة والتشبث بالسلطة”.

وتابعت: “حان الوقت الآن لكل الدول الحرة والديمقراطية أن تستدعي ممثليها من إيران كبادرة رمزية، وأن تطرد ممثلي هذا النظام الوحشي من أراضيها”.

وتشهد إيران منذ وفاة الشابة مهسا أميني، احتجاجات لم تهدأ حتى الآن، وسط مطالبات بسقوط النظام الإرهابي.