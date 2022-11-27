احتفى اللاعب المغربي أشرف حكيمي بفوز منتخب بلاده على بلجيكا، 2- 0 اليوم الأحد، في الجولة الثانية من المجموعة السادسة بكأس العالم 2022.

ووثقت صورة احتفال اللاعب المغربي بالفوز وتعبيره عن فرحته وتقبيله لرأس والدته التي حضرت المباراة.

وسجل عبدالحميد صابري هدفا للمغرب في الدقيقة 73، ثم سجل زكرياء أبوخلال الهدف الثاني للمغرب في الدقيقة 90+2 بعد تمريرة عرضية من حكيم زياش.

ومن المقرر أن يلعب منتخب المغرب مع كندا في الجولة الأخيرة، يوم الخميس، حيث سيضمن الفوز تأهله إلى دور الـ16، في حين يلعب منتخب كرواتيا مع بلجيكا في التوقيت ذاته.