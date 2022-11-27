وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن في خطأ فادح بعدما نسى أنه تحدث مع لاعبي منتخب بلاده المشارك في نهائيات بطولة كأس العالم.

وتفاجأ بايدن كثيرا بنتيجة مباراة منتخب بلاده أمام إنجلترا، التي انتهت بالتعادل السلبي، مساء يوم الجمعة الماضي، على استاد “البيت”، ضمن الجولة الثانية للمجموعة الثانية.

وسُئل بايدن عما إذا كان لديه تعليق على نتيجة التعادل، فرد بالسؤال: “هل انتهت اللعبة؟”، ثم تذكر الرئيس فجأة: “أوه نعم، لقد تحدثت مع الفريق”.

يذكر أن المنتخب الأمريكي يحتل المركز الثاني في ترتيب المجموعة الثانية، بفارق نقطة واحدة عن نظيره الإيراني، بينما يتصدر المنتخب الإنجليزي القائمة برصيد 4 نقاط.