انتحرت فتاة (24 عاما) بالقفز من شقتها في الطابق الخامس إثر تعرضها لضغوط نفسية شديدة في مدينة ايتاي البارود بمحافظة البحيرة شمال العاصمة المصرية القاهرة.

وانتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي تغريدة للفتاة علياء عامر كتبت فيها: “ابن عمي الكبير تحرش بي وأنا صغيرة، ولما حكيت لوالدي لم يصدقني .. باي”، وبعدها بساعة أعلن المتابعون وفاة الفتاة بعد إلقاء نفسها من الطابق الخامس.

وأثارت الواقعة غضبا كبيرا وأكد المغردون أن الفتاة ربما تعرضت لضغوط نفسية واجتماعية كبيرة جراء تعرضها للتحرش وعدم تصديق الأهل لروايتها فقررت الانتحار.