دعا مدير عام التراخيص بالشؤون البلدية والقروية والإسكان م. محمد التركي ملاك الأراضي الفضاء في المناطق الغير مستهدفة البدء في تسوير أراضيهم بعد الحصول على التراخيص اللازمة.

وقال “التركي” في مداخلة مع قناة الإخبارية أن ذلك تفاديا لإلقاء المخلفات على أراضيهم وحصولهم على الغرامات المالية مقابل ذلك.

وكانت الوزارة أعلنت إطلاق المرحلتين الثانية والثالثة لمبادرة تسوير الأراضي الفضاء، التي سيتم من خلالها إلزام ملاك الأراضي الواقعة أراضيهم ضمن المناطق المستهدفة بالتسوير بتاريخ 1 / 3 / 2023 للمرحلة الثانية، على أن يتم تطبيق المرحلة الثالثة بتاريخ 1 / 10 / 2023.

وتشمل المرحلة الثانية مناطق (عسير، والقصيم، والأحساء)، كما تمت إضافة محاور جديدة أخرى في كل من (مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وحاضرة الدمام والخبر، ومحافظة جدة)، وتضم المرحلة الثالثة مناطق (تبوك، وحائل، والحدود الشمالية، والجوف، ونجران، والباحة، وجازان، ومحافظتي حفر الباطن والطائف)، فيما بدأت أمانة منطقة الرياض أول أكتوبر الجاري إلزام ملاك الأراضي الواقعة ضمن المناطق المستهدفة بمدينة الرياض بتسوير أراضيهم.