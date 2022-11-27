عبر المدير الفني لمنتخب المغرب، وليد الركراكي عن سعادته بفوز “أسود الأطلس” على بلجيكا بهدفين دون رد، في الجولة الثانية للمجموعة السادسة في مونديال قطر.

وقال الركراكي بعد المباراة: “في هذا النوع من المسابقات (كأس العالم) بين العرض والفوز اخترنا الفوز، يمكننا تحقيق أمور جميلة، ومن دون الجماهير لم نكن قادرين على تحقيق هذا الإنجاز”.

وعن إصابة الحارس ياسين بونو قبل المباراة واستبداله بالحارس منير المحمدي الذي قدم مباراة جيدة، قال الركراكي: “بعد الإحماء لم يكن بونو على ما يرام، ففضلت أن يشارك من هو جاهز بنسبة مئة بالمئة”.

يذكر أن منتخب المغرب حقق انتصارا تاريخيا على بلجيكا بهدفين دون مقابل وينفرد بصدارة المجموعة السادسة في كأس العالم FIFA.