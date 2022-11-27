اعتقلت عناصر الأمن بحكومة الملالي فريدة مرادخاني ابنة شقيقة المرشد الأعلى علي خامنئي؛ بعدما دعت الحكومات الأجنبية بقطع علاقاتها مع إيران.

وأعلن شقيق المعتقلة محمود مرادخاني على “تويتر”، أنها اعتُقلت الأربعاء بعدما توجّهت إلى مكتب المدعي العام بناء على استدعائها.

وكانت فريدة مرادخاني، ظهرت في مقطع فيديو دعت من خلاله الحكومات الأجنبية لقطع كل علاقاتها بطهران بسبب قمعها العنيف ضد المحتجين. وقالت : “أيتها الشعوب الحرة، ساندونا وأبلغوا حكوماتكم بأن تتوقف عن دعم هذا النظام الدموي قاتل الأطفال.. هذا النظام ليس وفياً لأي من مبادئه الدينية، ولا يعرف أي قواعد سوى القوة والتشبث بالسلطة”.

وتشهد إيران منذ وفاة الشابة مهسا أميني، احتجاجات لم تهدأ حتى الآن، وسط مطالبات بسقوط النظام الإرهابي.