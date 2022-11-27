أصبح الكندي ألفونسو ديفيز، صاحب أسرع هدف في كأس العالم 2022 في قطر، بعدما هز شباك كرواتيا في الجولة الثانية من المجموعة السادسة بالمونديال.

وجاء هدف ألفونسو ديفيز بعد دقيقة و8 ثوانٍ من بداية المباراة، بضربة رأس بعد كرة عرضية من تاغون بوشانان.

وتعتبر تلك ثاني مشاركة لمنتخب كندا في كأس العالم بعد أن شارك في نسخة 1986 حيث ودع من الدور الأول دون أن يحقق أي فوز.