أكدت المستشارة الأسرية فاطمة آل يارشي، أن محاولة الوصول للمثالية في تربية الأطفال تخلق شخصا قلقا ومترددا وانسحابيا.

وقالت المستشارة الأسرية أن الشخص المُربىٰ على ذلك النحو يميل إلى التسويف في الأعمال، حيث لا ينجز عملا دون تخطيط لكل صغيرة وكبيرة، مشيرة إلى أنه أحيانًا يشعر ذلك الشخص أنه مثالي ويعاني آثارا نفسية سيئة.

وأضافت آل يارشي أت الوسطية ممتازة في التربية وتضمن معاملة أسهل بين الشخص ودوائر العلاقات.