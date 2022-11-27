أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريراً مفصلاً عن الحالة الجوية المتوقعة الأيام القادمة.

وتوقع المركز هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة من غدٍ الاثنين إلى الأربعاء، مصحوبة بتساقط البرد وتيارات هابطة نشطة السرعة وأتربة مثارة وتدنٍ للرؤية الأفقية.

وتشمل الأمطار الرعدية منطقة تبوك والحدود الشمالية، والجوف، والمدينة المنورة، وحائل، ومكة المكرمة، والقصيم والشرقية، وعسير، وجازان والباحة والرياض حيث تصل الأمطار إلى أمطار متوسطة وغزيرة في بعض المناطق وشديدة الغزارة في بعضها.

وفي منطقة تبوك توقع المركز هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان للسيول على أجزاء من مناطق تبوك، تشمل تبوك والوجه وضباء وحقل ونیوم وشرما وأملج وتيماء.

وفي الحدود الشمالية ورفحاء وعرعر وطريف والجوف وسكاكا ودومة الجندل والقريات وطبرجل فجميعهم معرضون لهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان للسيول.

وتوقع المركز هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان للسيول على منطقة المدينة المنورة، تشمل المدينة المنورة والمهد ووادي الفرع والحناكية وخيبر والعلا والعيص وينبع وبدر؛ حيث تبدأ الحالة من يومي الثلاثاء والأربعاء.

كما توقع المركز هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان للسيول على منطقة حائل تشمل حائل وبقعاء والغزالة والشنان ومعظم محافظات المنطقة إضافة إلى منطقة مكة المكرمة تشمل العاصمة المقدسة وجدة ورابغ والطائف والجموم والكامل وخليص والليث.

وأضاف أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار متوسطة خلال الفترة نفسها على منطقتي القصيم، تشمل بريدة وعنيزة والرس ومعظم محافظات المنطقة والشرقية تشمل حفر الباطن والخفجي والنعيرية وقرية العليا، ولا يستبعد أن تتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مناطق مكة المكرمة، تشمل القنفذة والعرضيات وأضم وميسان، ومنطقة عسير، تشمل أبها والنماص وبلقرن والمجاردة ومحايل وبارق وتنومة، ومنطقة جازان تشمل فيفا والخوبة والعارضة وهروب والحرث والدائر، ومنطقة الباحة تشمل الباحة وبلجرشي والمندق والقرى إضافة إلى منطقة الرياض تشمل عفيف والدوادمي والمجمعة والزلفي والغاط وشقراء.