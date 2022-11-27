أوضح الشيخ سعد الخثلان، الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، حكم تعبير الرؤى من خلال تطبيقات الجوال بمقابل.
وأكد الخثلان أن هذا الأمر لا يجوز وأن من فتح الله عليه في علم التعبير عليه أن يترفع عن أخذ المال، وذلك بحسب ما ذكره في برنامج “منارات الهدى”.
وأضاف أن أخذ المال لا يجوز في الأمور الدينية، وإنما يجوز أخذ المال في التجارة، مؤكدا أنه من الأفضل أن يكون التعبير بمقصد حسن وليس بغرض المال فقط.
🔆 ما حكم تعبير الرؤى من خلال تطبيقات الجوال بمقابل؟ #سعد_الخثلان#درس_الخثلان
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— منارات الهدى (@MnaratAlhuda) November 27, 2022
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