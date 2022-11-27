صرح ألكسندر ديوكوف رئيس الاتحاد الروسي لكرة القدم، بأن الاتحاد قد يفكر في الانتقال إلى الاتحاد الآسيوي بدلا من الأوروبي.

وكان الاتحادان الدولي “الفيفا” والأوروبي “اليويفا” قررا في فبراير الماضي حرمان كافة الفرق الروسية سواء المنتخبات أو الأندية من المشاركة في مسابقاتهما بعد أن أطلقت موسكو ما أسمته “عملية عسكرية خاصة” في أوكرانيا.

ورفضت محكمة التحكيم الرياضية الطعون التي قدمها الاتحاد الروسي لكرة القدم وأربعة أندية محلية ضد قرار الفيفا واليويفا بحرمانهم من المشاركة في كافة المسابقات حتى إشعار آخر.