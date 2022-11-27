كشف الطب الشرعي المصري، سلامة جميع الأعضاء التناسلية لفتاة البحيرة التي ألقت بنفسها من الطابق الخامس من منزلها وعدم وجود أي آثار لواقعة تعد أو تحرش بالفتاة.

وتم تشريح الجثة لبيان أسباب الوفاة، وعما إذا كانت هناك واقعة اغتصاب من عدمه أو تحرش جنسي والتصريح بدفن الجثة عقب ذلك.

يذكر أن الفتاة التي تبلغ 24 عاماً لقت مصرعها؛ إثر سقوطها من الطابق الخامس بمنزلها، بعدما نشرت عبر صفحتها الشخصية فيسبوك تدوينة قبل وفاتها بلحظات، حيث ودعت فيه متابعيها وأصدقاءها، مشيرة إلى أنها تعرضت للتحرش من أحد أقاربها وهي في سن صغيرة، وأبلغت عائلتها ولكن لم يصدقها أحد.