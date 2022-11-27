اندلعت الفوضى في مواجهة زينيت سان بطرسبرج ضد سبارتاك موسكو في كأس روسيا حيث طرد ستة لاعبين بعد مشاجرة جماعية في الوقت المحتسب بدل الضائع في نهاية 90 دقيقة.

واصطدم المهاجم كوينسي بروميس ولاعب الوسط ويلمار باريوس بالكتفين وتطور الأمر إلى مشاجرة جماعية على أرض الملعب، وفقاً لصحيفة ديلي ميل البريطانية.

تم تصعيد الشجار الأولي من قبل رودريجاو برادو ،لاعب زينيت ، وركض إلى الداخل واختار ركل كل ما أتى أمامه حيث وقف الحكم على بعد أمتار فقط. والأمر مثير للدهشة ، أنه لم يحصل على بطاقة حمراء.