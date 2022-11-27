تمكن الشاب محمد الحلوني من اجتياز شهادة الدكتوراه في علوم الحاسب والذكاء الاصطناعي من جامعة نيوكاسل في بريطانيا، رغم معاناته من إعاقة كاملة في يديه.

وذكر الحلواني أن قصة كفاحه في مكة المكرمة عندما تقدم لأكثر من مدرسة إلا أن أسرته لم يفقدوا الأمل حتى تم قبوله في إحدى المدارس في مكة وبرغم إعاقة الكاملة تم قبوله، وذلك بحسب ما ذكره في قناة الإخبارية.

وأكد أنه بذل جهوده وتفوق في الدراسة، مقدما الشكر إلى كل من سانده وقدم له يد العون خلال مختلف مراحل الدراسة التي مر بها.

وذكر مدير مدرسة الملك خالد الابتدائية في مكة سابقاً خالد الحسيني، أنهم دخلوا في تحد لقبول محمد في المدرسة العامة، مضيفا أن بعد القبول تفاجئوا بذكائه وحصل على الدكتوراه في علوم الحاسوب