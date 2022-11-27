قام مشجع قطري بالتجول بين مشجعي المنتخب الألماني خلال مواجهة إسبانيا ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات المجموعة الخامسة في نهائيات كأس العالم بقطر 2022.

وظهر المشجع القطري في مقطع فيديو يتجول بين مُشجعين ألمانيا ويأشر بنفس حركتهم “تكميم آلافواه” وهو حامل صورة النجم الألماني مسعود أوزيل.

وفي وقت سابق ، كم لاعبو منتخب ألمانيا أفواههم خلال الصورة الرسمية قبيل مباراتهم مع اليابان في مونديال قطر 2022، في ما يبدو احتجاجا على رفض “الفيفا” السماح لهم بارتداء شارات لدعم المثليين.