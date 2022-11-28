أعلنت هيئة السوق المالية عن برنامج استقطاب التهيئة لحملة الدبلوم وتأهيل المميزين لممارسة مختلف أعمال الدعم بشكل محترف واستقطاب المميزين منهم للعمل في الهيئة بغرض سد الاحتياج القائم. وذلك من خلال تدريبهم على رأس العمل.

وأوضحت الهيئة أن المهام والمسئوليات هي عقد تدريب وتأهيل على رأس العمل مدته سنة واحدة قابلة لتمديد، ومنح المتدرب مكافأة شهرية مقدارها (7000) سبعة آلاف ريال.

أيام إجازة سنوية مدفوعة الأجر مجموعها واحد وعشرون (21) يوماً، وتسجيل المتدرب في نظام التأمينات الاجتماعية مع تحمل الهيئة لحصة المتدرب في نظام التأمينات، وتوفير تأمين طبي للمتدرب والزوجة والأبناء فقط.

وأضافت الهيئة أن شروط التقديم تتضمن مايلي :

_التفرغ التام.

_أن يكون حاصلاً على درجة الدبلوم “مدة الدراسة لا تقل عن سنتين (أربع فصول دراسية)

_أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

_عمر المتقدم, لا يــزيــد عـــن 25 سنة هجرية

_اجتياز المقابلات الشخصية

_اجتياز اختبار اللغة الانجليزية

_ان يكون خريج قانون أو إدارة مكتبية أو سكرتير تنفيذي أو محاسبة أو موارد بشرية

وأشارت هيئة السوق المالية إلى أن التقديم عبر هذا الرابط هنا