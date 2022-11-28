صرح وزير الداخلية الأوكراني، دينيس موناستيرسكي، اليوم الأحد، بأن انقطاع التيار الكهربائي في البلاد، ترتب عليه تزايد معدلات جرائم العنف المنزلي.

وقال وزير الداخلية الأوكراني: “ازداد عدد الاتصالات على الخطوط الساخنة بشأن العنف المنزلي، لا ينبغي نقل العنف إلى الأقارب والأصدقاء”.

وكانت وزارة الطاقة الأوكرانية، أوضحت أنه بسبب الضربات الروسية، تم وقف تشغيل جميع محطات الطاقة النووية ومعظم محطات الطاقة الحرارية ومحطات الطاقة الكهرومائية مؤقتا، الأمر الذي ترك الأوكرانيين بدون كهرباء.