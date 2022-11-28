أعلنت وزارة الصحة اليوم الأحد، طريقة حجز موعد لقاح الإنفلونزا الموسمية.

وأوضحت الوزارة عبر حسابها في تويتر طريقة حجز موعد لقاح الإنفلونزا الموسمية وتتضمن ” تحميل تطبيق صحتي وقم بتسجيل الدخول أو انشاء حساب جديد ، اختيار المواعيد لحجز موعد، اختر موعد يمكن تحديد الخدمة لقاح الانفلونزا الموسمية، أكمل الطلب بالضغط على التالي “.

وفي وقت سابق، حدد مستشفى الملك عبدالعزيز في مكة، الفئات الأكثر حاجة إلى التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية وهم كبار السن، والمصابون بنقص المناعة وأمراض مزمنة، والعاملون في القطاع الصحي، والأطفال، والحوامل.