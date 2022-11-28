كشف الدكتور عبدالكريم الخضير، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، عن حكم النهي عن أكل لحوم البقر.

وقال عبدالكريم الخضير: جاء في أحاديث ضعيفة كما في الحديث الذي في (المراسيل) لأبي داود قال: حدثنا ابن نفيل، حدثنا زهير، حدثتني امرأة من أهلي، عن مُليكة بنت عمرو أنها وصفتْ لها سمن بقرٍ مِن وجعٍ كان بحلقها، وقالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «ألبانها شفاء، وسمنها دواء، ولحمها داء»، وجاء في (مسند ابن الجعد)، وفي (المستدرك) للحاكم وغيرها من كتب السنة، وجاء في كتب الموضوعات والكتب المشتهرة نظير ذلك، وصحَّحه بعض المتأخرين، ولا شك أن اللفظ منكر، مع أن السند لا يثبت”.

وأشار:”ففي (مراسيل أبي داود): “حدثتني امرأة”، فهي مجهولة، فالحديث لا يثبت، وقد امتن الله -جل علا- بالبقر كما في سورة الأنعام: {وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ}، بعد أن قال: {ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ} وذكر منها: من الإبل زوجين ومن البقر زوجين، وهذا سياق امتنان، والأكل من لحمها أعظم وجوه الانتفاع، فإذا قلنا: إن لحمها داء، فكيف يُمتن بالداء؟! فهذا مما يدل على ضعف الحديث ونكارة متنه”.