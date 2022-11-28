يعاني الكثير من الأشخاص من قشرة الرأس، لذا يبحثون على طرق القضاء على القشرة باستخدام العلاجات الطبيعية دون وصفة طبية والشامبو الخاص.

وتتسبب القشرة حدوث حكة شديدة في الرأس، ويمكن الاستعانة بالطرق المنزلية التي تساعد في القضاء على قشرة الشعر بشكل آمن وفقًا لما جاء في موقع ” metropolisindia

زيت جوز الهند والليمون:

يعتبر زيت جوز الهند من أفضل الزيوت التي تساعدنا في القضاء على القشرة بشكل سريع لاحتوائه على بعض العناصر المضادة للفطريات، وأيضًا يعمل على تهدئة الحكة وعلاج جفاف الرأس.

الزبادي:

يساعد حمض اللاكتيك المتواجد في الزبادي على تقليل قشرة الرأس، وأيضًا يوجد به بروتين يعمل على تقوية جذور الشعر.

الصبار:

الصبارهوعلاج فعال لكل مشاكل البشرة، فهو قادرعلى تخفيف وتقشير الجلد، مهدئ قوي للالتهابات، يساعدك على أن تكون فروة الرأس خالية من الحكة

ملح:

يعرف عن الملح أنه متعدد الخصائص، فهو قادر على أن يمتص الزيوت من فروة الرأس

خل التفاح

يُقال إن خل التفاح هو أحد أفضل العلاجات الطبيعية لعلاج قشرة الشعر الشديدة، ومع ذلك، هناك طريقة محددة تحتاج بها لتحضير العجينة

زيت شجرة الشاي

يحتوي زيت شجرة الشاي على مركب يسمى terpinen-4-ol ، والذي يمتلك خصائص قوية مضادة للميكروبات، قد تساعد زيوت شجرة الشاي التي تحتوي على تركيزات عالية من terpinen-4-ol في تقليل قشرة الرأس عن طريق قمع نمو الفطريات والبكتيريا على فروة الرأس.