أظهرت صور متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي الفنانة وفاء سالم بعد تعرضها لعملية تجميل لتصحيح الخطأ الطبى التى أصابت بتشوه فى وججها بسبه

وتألقت الفنانة وفاء سالم فى أحدث ظهور لها جعلها فى العشرينات بعد عملية التجميل للتصحيح.

وكانت وفاء سالم خضعت لعملية سابقة تم فيها حقن وجهها بمواد دائمة في الوجه أثرت على وجهها مما جعلها تضطر لعملية عملية أخرى لتصحيح ما تم تشويه في العملية السابقة.

يذكر أن النجمة وفاء سالم تعد من النجمات ذات الوجه الحسن وتتمتع بملامح طبيعية جميلة ، وتحافظ على قوامها المتناسق و اختيارها لستايل يكشف عن انوثتها