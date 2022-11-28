شهدت بلدة صغيرة بكاساميسيولا في إيطاليا واقعة انهيار أرضي ما أسفر عن مقـتل 5 أشخاص، وفقدان 10 آخرين.

وقال وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بينتيدوسي أنه تم إجلاء حوالي 200 شخص من الجزيرة، مشيرًا إلى خطورة الوضع الحالي.

وأوضح وزير الحماية المدنية والسياسات البحرية الإيطالي نيلو موسوميتشي، بعد إعلان مجلس الوزراء حالة الطوارئ في جزيرة إيشيا: إن الحكومة ستصرف على الفور مليونَيْ يورو.

وقد تم استدعاء أكثر من مائة من رجال الإطفاء وضباط الدفاع المدني في الموقع، فضلًا عن استخدام 26 وحدة من المعدات الخاصة وطائرتين مروحيتين.