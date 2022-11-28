قال مصدر في قطاع التأمين، إن أسعار التأمين على المنازل تبدأ بـ500 ريال وفقاً لقيمة المحتويات، حيث يختلف السعر إذا كان المنزل شقة إيجار أو تمليك، وفق “عكاظ”.

وأوضح المستشار الاقتصادي لشؤون التأمين وإعادة التأمين الدكتور أدهم جاد، أن البعض تنقصه ثقافة التأمين التي ينتبه لها عند وقوع الخسائر والأضرار.

ودعا أدهم جاد إلى تعميم تدريس ثقافة التأمين في المدارس لنشر الوعي وسط المواطنين للحفاظ على مدخراتهم المالية والاقتصادية.

وتابع أن الدولة تمد يد العون للمواطنين في حالات الكوارث الطبيعية ولا بد من دراسة المخاطر وتفعيل الحماية سواء بالتأمين أو إدارة المخاطر بشكل فعلي ومحكم حتى لا تتأثر البنية العامة والركيزة الاقتصادية ويقع الضرر على أموال وممتلكات المواطنين.