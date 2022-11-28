أوضح برنامج سكني التابع لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أن العمل لايزال قائم لإيداع مبالغ الدعم السكني لأهالينا المستفيدين.

وأشار برنامج سكني، إلى أنه سيتم إيداع الدعم السكني في حسابك البنكي.

ولفت إلى أن التقديم يكون من خلال البوابة الإلكترونية لبرنامج سكني وفي حال تبين ان الطلب يخص حالة مدرجة ضمن قوائم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية “الضمان الاجتماعي” ومستحق.

وتابع:” يتم تحويل الطلب تلقائيا للإسكان التنموي لضمان البدء بعملية التواصل بين الجمعية والمستفيد”.