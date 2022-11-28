كشفت شركة المياه الوطنية، أنه لا يمكن سداد جزء من فاتورة الاستهلاك لكن يُتاح طلب تقسيط الفاتورة من خلال التطبيق الإلكتروني الخاص بالشركة.

وأشارت شركة المياه الوطنية، إلى خطوات طلب تقسيط فاتورة الاستهلاك تتضمن الدخول لأيقونة “فواتير”، ثم عرض وطلب تقسيط فاتورة، وبعدها يتم الضغط على الموافقة على الشروط والأحكام.

وأوضحت أن رفع شكوى انقطاع المياه يكون من خلال التطبيق عبر الدخول إلى الشكاوى واختيار شكوى جديدة وبعدها إمداد المياه ثم انقطاع المياه، على أن يتم بعد ذلك وصف الشكوى وإرسال الطلب.