تمكنت دراسة من التوصل إلى أن تناول الوجبات السريعة يمكن أن يسبب آلاما أو يجعل الناس أكثر حساسية للألم، حتى لو كانوا أصحاء ونحيفين.

وقد تتسبب بعض الدهون في الوجبات السريعة، في تراكم الكوليسترول في الشرايين، ما يؤدي إلى الالتهابات وآلام المفاصل، فيما من المعروف أن السمنة أو تناول الوجبات السريعة لفترة طويلة يمكن أن يؤدي إلى ألم مزمن، لكن الباحثين الآن يقولون إن مجرد تناول وجبات قليلة قد تسبب ضررا أيضا.

واكتشفت دراسة أجريت على الفئران أن الدهون المشبعة في الدم ترتبط بمستقبلات الخلايا العصبية، التي تؤدي إلى الالتهاب وتحاكي أعراض تلف الأعصاب، بينما وجدت أن الصيام المتقطع – أحد أكثر تقنيات الحمية شيوعا ورواجا – قد يزيد في الواقع من خطر الموت المبكر.