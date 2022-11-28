كشفت شركة حديد الرياض، عر توفر وظائف شاغرة للعمل بمجال إدخال البيانات والسكرتارية والمشتريات – بمدينة (الرياض – المدينة الصناعية)، واشترطت أن يكون التقديم للسعوديين فقط.
وأوضحت الشركة أن الوظائف المتوفرة هي:
1- مسؤول مشتريات.
– درجة البكالوريوس في مجال ذي صلة.
– ما لا يقل عن 1-3 سنوات خبرة في مجال المشتريات وسلسلة التوريد.
– مستوى عال في اللغة الإنجليزية (كتابة وتحدثا).
– تجربة خلفية في تخطيط موارد المؤسسات (ERP) ،
2- مدخل بيانات.
– درجة البكالوريوس في مجال ذي صلة.
– لا يشترط الخبرة، 0-1 سنوات في إدخال البيانات وتخطيط موارد المؤسسات.
– لغة إنجليزية جيدة.
3- سكرتير إداري.
– لغة إنجليزية جيدة.
– مهارات التواصل.
– ترتيب لقاءات.
– لا يشترط الخبرة، 0-1 سنوات خبرة.
– مايكروسوفت أوفيس.
وأشارت إلى أن التقديم على وظائف شركة حديد الرياض؛ من خلال إرسال السيرة الذاتية على البريد الالكتروني: [email protected]
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