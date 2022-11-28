كشفت شركة حديد الرياض، عر توفر وظائف شاغرة للعمل بمجال إدخال البيانات والسكرتارية والمشتريات – بمدينة (الرياض – المدينة الصناعية)، واشترطت أن يكون التقديم للسعوديين فقط.

وأوضحت الشركة أن الوظائف المتوفرة هي:

1- مسؤول مشتريات.

– درجة البكالوريوس في مجال ذي صلة.

– ما لا يقل عن 1-3 سنوات خبرة في مجال المشتريات وسلسلة التوريد.

– مستوى عال في اللغة الإنجليزية (كتابة وتحدثا).

– تجربة خلفية في تخطيط موارد المؤسسات (ERP) ،

2- مدخل بيانات.

– درجة البكالوريوس في مجال ذي صلة.

– لا يشترط الخبرة، 0-1 سنوات في إدخال البيانات وتخطيط موارد المؤسسات.

– لغة إنجليزية جيدة.

3- سكرتير إداري.

– لغة إنجليزية جيدة.

– مهارات التواصل.

– ترتيب لقاءات.

– لا يشترط الخبرة، 0-1 سنوات خبرة.

– مايكروسوفت أوفيس.

وأشارت إلى أن التقديم على وظائف شركة حديد الرياض؛ من خلال إرسال السيرة الذاتية على البريد الالكتروني: [email protected]