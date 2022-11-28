أكد الناقد الرياضي محمد الذايدي، أن اللاعب عبدالفتاح عسيري، صفقة فاشلة منذ البداية في ⁧النصر‬⁩ .

وقال الذايدي خلال لقائه على برنامج “الحصاد الرياضي”:” أن عبدالفتاح عسيري يتواجد في غرفة العيادة دائمًا أكثر من الملعب، ولا ينفع النصر بشيء”، لافتًا أنه كثير الإصابات.

وأشار إلى أن صفقة دخول اللاعب النصر كانت تحتاج إلى الكثير من دراسة سلوك اللاعب أولاً وإصاباته المتكرره