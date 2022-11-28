الاعداد السابقة للصحيفة
الاثنين28 نوفمبر
  • الرئيسية
  • مال واعمال
  • “مختص” يوضح هل ينافس الإنتاج المستورد من الدواجن شركة المراعي في الأسعار(فيديو)

“مختص” يوضح هل ينافس الإنتاج المستورد من الدواجن شركة المراعي في الأسعار(فيديو)

منذ 7 دقيقة
0
&#8220;مختص&#8221; يوضح هل ينافس الإنتاج المستورد من الدواجن شركة المراعي في الأسعار(فيديو)
تابعوا صدي على

أوضح المحلل المالي حسين العطاس هل ينافس الإنتاج المستورد من الدواجن الإنتاج المحلي في شركة المراعي في الأسعار؟

وقال العطاس:” المنافسة كبيرة ولكن في النهاية يرتبط الأمر بالجودة ومن يستطيع معرفة ذلك هو المستهلك فهو من يقرر ماهو المنتج الجيد المحلي أو المستورد”.

وأضاف ” ولكن المراعي في سياستها ستراعي الأسعار في ظل الأسعار المتواجدة في السوق مع الأخذ في الاعتبار التكاليف، وفي النهاية المنتج الجيد هو الذي يفرض نفسه في السوق “.

 

التعليقات

اترك تعليقاً

أخر الأخبار

&#8220;مختص&#8221; يوضح هل ينافس الإنتاج المستورد من الدواجن شركة المراعي في الأسعار(فيديو)

“مختص” يوضح هل ينافس الإنتاج المستورد من الدواجن شركة المراعي في الأسعار(فيديو)

منذ 7 دقيقة
0
1100

دب يفاجئ قائد مركبة

منذ 11 دقيقة
0
999
اكتشاف أدوار جديدة للنخاع الشوكي وجذع الدماغ

اكتشاف أدوار جديدة للنخاع الشوكي وجذع الدماغ

منذ 16 دقيقة
0
1100
وكالة شؤون الأفواج الأمنية تعلن وظائف عسكرية شاغرة

وكالة شؤون الأفواج الأمنية تعلن وظائف عسكرية شاغرة

منذ 22 دقيقة
0
1100
&#8220;الذايدي&#8221; : عبدالفتاح عسيري صفقة فاشلة منذ البداية في ⁧‫النصر ‬⁩(فيديو)

“الذايدي” : عبدالفتاح عسيري صفقة فاشلة منذ البداية في ⁧‫النصر ‬⁩(فيديو)

منذ 27 دقيقة
0
1100