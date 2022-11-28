“مختص” يوضح هل ينافس الإنتاج المستورد من الدواجن شركة المراعي في الأسعار(فيديو)

أوضح المحلل المالي حسين العطاس هل ينافس الإنتاج المستورد من الدواجن الإنتاج المحلي في شركة المراعي في الأسعار؟

وقال العطاس:” المنافسة كبيرة ولكن في النهاية يرتبط الأمر بالجودة ومن يستطيع معرفة ذلك هو المستهلك فهو من يقرر ماهو المنتج الجيد المحلي أو المستورد”.

وأضاف ” ولكن المراعي في سياستها ستراعي الأسعار في ظل الأسعار المتواجدة في السوق مع الأخذ في الاعتبار التكاليف، وفي النهاية المنتج الجيد هو الذي يفرض نفسه في السوق “.