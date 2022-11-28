تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة لثعابين ضخمة وعناكب تجتاح المنازل السكنية بمختلف المناطق في أستراليا؛ وذلك بسبب موجة الأمطار الغزيرة التي هطلت مؤخرا.

ويمثل نمو العناكب الكبير في ظروف رطبة مواتية مصدر قلق بالغ للسكان، على الرغم من أن الأستراليين لا يتفاجأون عادة بالعناكب الكبيرة.

ووثق مقطع فيديو نشره أحد النشطاء وجود عنكبوت ضخم في دورة مياه أحد المنازل السكنية.

ويُذكر أيضًا أن الثعابين تثير الذعر والخوف، إذ هاجم ثعبان (غير سام) يبلغ طوله 3 أمتار صبيا يبلغ من العمر 5 سنوات وسحبه إلى حوض السباحة. وأنقذ الأب الطفل.