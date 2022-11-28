تحدث الناقد الرياضي محمد العنزي عن مستوى نجم الاتحاد والمنتخب المغربي عبد الزراق حمدالله في مباراه منتخب بلاده أمام بلجيكا أمس الأحد والتي تكللت بفوز المغرب بهدفين نظيفين في كأس العالم قطر 2022
وقال العنزي :” أنا لم أري حمدالله أمس في مباراة المغرب وبلجيكا وإنما رأيت فقط المنتخب المغربي الرجال الذين قدموا مستويات كبيرة”.
#وليد_الفراج لمحمد العنزي: كيف كان #حمدالله اليوم امام بلجيكا 🇧🇪 ؟
محمد العنزي: السؤال اللي بعده ، لم أرى حمدالله رأيت المنتخب المغربي .. تفكيري في لقاء #السعودية_المكسيك #المغرب_بلجيكا#أكشن_مع_وليد
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— أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) November 27, 2022
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