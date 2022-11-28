تحدث الناقد الرياضي محمد العنزي عن مستوى نجم الاتحاد والمنتخب المغربي عبد الزراق حمدالله في مباراه منتخب بلاده أمام بلجيكا أمس الأحد والتي تكللت بفوز المغرب بهدفين نظيفين في كأس العالم قطر 2022‪

وقال العنزي :” أنا لم أري حمدالله أمس في مباراة المغرب وبلجيكا وإنما رأيت فقط المنتخب المغربي الرجال الذين قدموا مستويات كبيرة”.