كشفت شركة طيران أديل، (التابعة لشركة الخطوط الجوية العربية السعودية)، عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، عن وظائف شاغرة لحملة مختلف المؤهلات (للجنسين)، للعمل بفروع الشركة.

وأوضحت الشركة، أن المسمى الوظيفي الشاغر هو “تصميم غرافيك”، بينما المؤهلات والخبرة: معرفة جيدة بأدوات وبرامج التصميم ، بما في ذلك الرسوم المتحركة، معرفة جيدة بأدوات وبرامج التصميم ، بما في ذلك الرسوم المتحركة.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى فهم النظام البيئي لوسائل التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت وممارستها، درجة تقنية أو ما يعادلها في مجال ذي صلة / درجة البكالوريوس.

وأشارت إلى أن للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على موقع شركة طيران أديل