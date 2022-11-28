يساهم فيتامين k في عملية تدفق الدم بشكل طبيعي للجسم لقدرته على منع تكون الجلطات الدموية، إذ يمكن الحصول عليه من خلال تناول أطعمة معينة، ولكن مع زيادة لزوجة الدم، قد لا يتمكن الجسم من الحماية.

وهناك بعض الفواكه التي قد تساعد في سيولة الدم.

1- الموز

الموز يعد مصدراً غنياً بالبوتاسيوم الذي يحسن تدفق الدم عن طريق خفض ضغط الدم. يمكن للكثير من الصوديوم أن يرفع ضغط الدم، بينما يساعد البوتاسيوم الكلى على طرد الصوديوم الزائد من الجسم، مما يساعد على استرخاء الأوعية الدموية وتحسين تدفق الدم.

2- الفواكه الحمضية

تحتوي الفواكه الحمضية مثل البرتقال والجريب فروت والليمون على فيتامين C الضروري للصحة الجيدة، كما أنها تحتوي على العديد من مضادات الأكسدة التي تقلل الالتهاب وتحسن تدفق الدم وتدعم الدورة الدموية.

3- الأفوكادو

يمكنه خفض مستويات الكوليسترول الضار وتحسين تدفق الدم والتحكم في ضغط الدم لاحتوائه على نسبة منخفضة من الصوديوم.

4- البطيخ

البطيخ منخفض السعرات الحرارية وغني بالألياف، وبالتالي يحارب ارتفاع ضغط الدم الذي يؤدي إلى أمراض القلب والأوعية الدموية.

5- الرمان

الرمان غني بمضادات الأكسدة التي تعزز صحة القلب وتمنع تصلب الشرايين، وبالتالي تحسين تدفق الدم إلى القلب.

6- العنب

يحتوي العنب على مادة البوليفينول التي تمنع الصفائح الدموية من الالتصاق ببعضها البعض وتثخن الدم، وبالتالي تمنع تكون الجلطة.