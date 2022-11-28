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الاثنين28 نوفمبر

رجل يعتدي على طليقته ويهددها بالقتل

منذ 20 دقيقة
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رجل يعتدي على طليقته ويهددها بالقتل
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انتشر مقطع فيديو لرجل يعتدي على طليقته بسكين في مصر، مما أثار جدلاً واسعاً.

وروت الضحية أسماء محمد تفاصيل تعدي طليقها عليها لإجبارها على العودة إلى عصمته، قائلة إنها انفصلت عن زوجها منذ 3 سنوات، وإنه تنازل عن الشقة لأولاده نظير مقابل مادي.

وأشارت إلى أن زوجها يتعاطى المخدرات وكان يرغب في عودتها إلى عصمته مرة أخرى، ولكنها رفضت بشكل قاطع، مشيرة إلى أنها متزوجة منذ 16 عاما، مضيفة: “عندما رفضت العودة قام بتهديدي.. وقال لي “هموتك زي نيرة” ..أنا عايز حقي وشقتي”، متابعة: “ابني أخبرني أنه سيقوم بقتلي في حالة عدم العودة”.

 

 

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